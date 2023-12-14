Біличанський ліс почали масово вирубати

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Валерія Гуржий
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Біличанський ліс, який належить Національному парку "Голосіївський", масово вирубають.

Про це повідомив селищний голова Коцюбинського Сергій Даніш.

«Подивіться що в нас відбувається біля ЖК «Атлант-2». Ось подивіться, Національний парк так захищає ліс. Так захищає ліс, що ще, мабуть, рік-два-три та захищати не буде що. Це не національний парк – це національна вирубка», — сказав він.

За його словами, ліс повністю вирізають і є навіть інформація, щодо будівництва дороги через ліс.

Фото: Сергій Даніш

Це коли-небудь закінчиться?
Опубліковано: 14 грудня 2023
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