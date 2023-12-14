Біличанський ліс почали масово вирубати

Біличанський ліс, який належить Національному парку "Голосіївський", масово вирубають.

Про це повідомив селищний голова Коцюбинського Сергій Даніш.

«Подивіться що в нас відбувається біля ЖК «Атлант-2». Ось подивіться, Національний парк так захищає ліс. Так захищає ліс, що ще, мабуть, рік-два-три та захищати не буде що. Це не національний парк – це національна вирубка», — сказав він.