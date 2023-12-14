Біля «Олімпійської» відкрили кавʼярню-кондитерську Shu Shu з десертами власного виробництва

Біля станції метро «Олімпійська» відкрилась кавʼярня-кондитерська Shu Shu.

Тут пропонують шу, макарони, торти та інші десерти власного виробництва. Також у закладі є кава від українського обсмажувальника, натуральні чаї і дріпи.

До того ж Shu Shu пропонує подарункові бокси з макаронами під замовлення.

Ціни: шу з карамеллю — 80 грн, шу зі свіжими ягодами — 120 грн, макарон — 50 грн, еспресо — 30 грн фільтр-кава — 60 грн, капучино — 50 грн, какао — 50 грн, матча-лате — 80 грн

Адреса: вулиця Велика Васильківська, 54

Режим роботи: щодня з 08:00 до 20:00

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Фото: Shu Shu