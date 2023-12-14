В Україні випустили аудіогід “Подорож у Київське Полісся”

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Валерія Гуржий
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В Україні презентували імерсивний проєкт “Подорож у Київське Полісся”. Це аудіогід, який поєднує GPS-аудіопрогулянки містом та етнографічні експедиції невідомими місцевостями.

Гід знайомить з історією краю, занурює в самобутню атмосферу його мешканців та сприяє укоріненню українців.

"Ввімкнувши аудіогід, постійно спостерігаєш момент якогось дива: неймовірно чуттєві історії героїв, цікаві факти дослідників, а також несподіваний музичний супровід, коли в якийсь момент асфальт стає музичним інструментом, тон якого залежить від вашої швидкості руху", - кажуть автори проєкту, засновники відпочинкового комплексу під Києвом "УЛІС".

Команда проєкту складається з антрополога Олексія Москаленко та саундпродюсера Тараса Галаневича, в портфоліо яких вже є археологічна аудіоекскурсія з Києва до Витачева. Цього ж разу автори вирішили подорожувати з Києва до селища Дудки під Києвом.

Голосом “Подорожі у Київське Полісся” став Дмитро Сухолиткий-Собчук — режисер кінострічки “Памфір”.

Хочеться подорожувати Київщиною?
Опубліковано: 14 грудня 2023
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