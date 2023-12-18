Видання Variety назвало найгірші 10 фільмів 2023 року

Американське видання Variety оприлюднило список найгірших фільмів цього року.

До списку увійшов фільм Веса Андерсона "Місто Астероїд", стрічка" До мене чи до тебе" із Різ Візерспун та Ештаном Кутчером та інші.

Список найгірших фільмів 2023 року: