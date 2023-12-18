Видання Variety назвало найгірші 10 фільмів 2023 року

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Валерія Гуржий
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Американське видання Variety оприлюднило список найгірших фільмів цього року.

До списку увійшов фільм Веса Андерсона "Місто Астероїд", стрічка" До мене чи до тебе" із Різ Візерспун та Ештаном Кутчером та інші.

Список найгірших фільмів 2023 року:

  1. "Примарні", режисера Декстера Флетчера

  2. "Астероїд-Сіті", режисера Веса Андерсона
  3. "До тебе чи до мене", режисерки Алін Брош Маккенна
  4. "Супер Майк: останній танець", редисера Стівена Солтерберга
  5. "Місія Стоун", режисера Тома Гарпера
  6. "Вінні-Пух: кров і мед", режисера Ріса Фрейка Вотерфілда
  7. "Кармен", режисера Бенджамена Мльпье
  8. "Флеш" Андреса Мускетті
  9. "Фарба", режисера Бріта Макадамса
  10. "Калігула" Тінто Брасса

Дивилися щось з цього списку?
Опубліковано: 18 грудня 2023
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