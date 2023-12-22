На Дарниці відкрили безбар’єрний бібліохаб: фото

У Дарницькому районі на вулиці Вишняківській, 76 відкрили оновлений безбар’єрний бібліотечний простір.

Про це повідомили у Мінкульті.

Йдеться про нове місце розташування Центральної бібліотеки імені Г. Квітки-Основ’яненка, яку заснували ще у 1947 році. Раніше вона знаходилась у Києві на Осокорках.

Звичайна бібліотека перетворилась на сучасний безбар’єрний бібліотечний простір. Найближчим часом там запрацює ще й пункт незламності.

У будівлі відремонтували фасад, інженерні мережі, встановили підіймач для людей з інвалідністю, нові меблі, зробили благоустрій території з пониженням бортового каменю.

Фото: Мінкульт