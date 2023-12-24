У 2023 році випуск книг в Україні збільшився на 73%

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Наталія Габрух
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Випуск книжкової продукції в Україні у порівнянні з минулим роком збільшився на 73% за кількістю видань (друкованих одиниць), а за тиражами - на 203%.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

До реєстру видавців внесли 270 нових суб’єктів та 32 – переоформили свідоцтва в 2023 році.

Натомість у 2021 році до Держреєстру були внесені 293 суб’єкти видавничої справи, а у 2022 році — 152.

Також протягом 2023 року п’ять видавництв припинили свою діяльність. Загалом анулювали 1216 свідоцтв за 23 роки ведення держреєстру.

Раніше ми писали, які книжки були найбільш популярними серед українців у 2023 році - опитування.

Фото: Nick Fewings/Unsplash

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Опубліковано: 24 грудня 2023
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