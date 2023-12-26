На Київщині створили новий заказник із рідкісними видами тварин і рослин

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Валерія Гуржий
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На Київщині створили заказник "Денисенків яр" біля села Ємчиха.

Про це повідомила організація Українська Природоохоронна Група - UNCG.

Його площа скаладає 43 га. У цих місцях зустрічаються рідкісні види рослин і тварин. Зокрема місцеві червонокнижні представники флори ꟷ ковила волосиста, ковила пірчаста та астрагал шерстистоквітковий; місцеві червонокнижні представники фауни ꟷ вусач мускусний, стафілін волохатий, вусач земляний хрестоносець, бджола тесляр, сколія-гігант та совка розкішна.

Територія заказника є місцем гніздування багатьох видів птахів, а також використовується птахами під час міграцій як місце перепочинку.

Створення заказника дозволить зберегти ландшафтний комплекс околиць села Ємчиха, захистити популяції рідкісних видів тварин і рослин, створити можливості для відпочинку для місцевих і туристів і не допустити погіршення природних степових біотопів.

Фото: Українська Природоохоронна Група - UNCG

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Опубліковано: 26 грудня 2023
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