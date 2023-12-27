У Києві відкрили безкоштовний ресторан для ВПО

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Ірина Маймур
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Український фонд Ukrainian Food Foundation запустив благодійний проєкт Noble Kitchen. Він поєднує в собі безкоштовний ресторан і кухню гарячих страв, пише ШоТам.

Кухня працюватиме щодня. Там готуватимуть і доставлятимуть обіди внутрішнім переселенцям, які найбільше потребують продовольчої підтримки. У планах команди — видача понад 10 000 порцій їжі на місяць.

Разом із кухнею відкрився благодійний ресторан на 40 посадкових місць. Там організовуватимуть безкоштовні обіди й вечері для ВПО.

«Часто, під час масових роздач продовольчої допомоги, ми бачили людей з одних і тих же міст, навіть сусідів, які вперше зустрічали один одного з того моменту, як були вимушені залишити свої рідні домівки. Це дуже емоційні зустрічі. Тому, крім головної функції — смачно нагодувати людей, — команда ресторану ставить за мету — створити ком’юніті, де люди можуть разом провести час, поспілкуватися та відновитися емоційно, а головне — смачно поїсти», — говорить співзасновник та СЕО фонду Ukrainian Food Foundation Андрій Береговий.

Через велику кількість охочих обслуговування в ресторані відбувається за попереднім записом. Записати можна, заповнивши форму на сторінках фундації в соцмережах.

Наразі запис на всі дати до 15 лютого 2024 року закритий. Реєстрація на нові дати почнеться 10 лютого.

Фото: ШоТам/Ukrainian Food Foundation

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Опубліковано: 27 грудня 2023
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