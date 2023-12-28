У Стоянці під Києвом відкрився новий McDonald’s

У селі Стоянка на 20-му кілометрі після виїзду з Києва відкрився новий ресторан McDonald’s.

Новий McDonald’s розташований в комплексі з автозаправною станцією та поруч із супермаркетами. У компанії кажуть, що заклад буде особливо зручним для автомобілістів і подорожувальників, які прямують по трасі "Київ-Чоп".

У новому McDonald’s площею понад 430 м2 гості можна скуштувати страви в залі на 102 місця або, за сприятливої погоди, на терасі на 132 місця. У ресторані світлий дизайн та втілені сучасні технології: для замовлення встановлені термінали самообслуговування із 10-ма цифровими площинами, а на МакДрайві — модернізовані цифрові дисплеї. Ресторан і МакДрайв працюватимуть з 09:00 до 21:00.

Це вже другий ресторан на автошляху міжнародного значення «Київ-Чоп», раніше в листопаді цього року на ньому відкрився

у Житомирській області.

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