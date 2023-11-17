McDonald’s відкрив перший ресторан у Яремче

У місті Яремче Івано-Франківської області відкрився новий ресторан мережі McDonaldʼs.
Заклад запрацював за адресою вулиця Свободи, 263, йдеться в прессрелізі компанії.
Ресторан площею понад 407 кв. м має 123 місця для відвідувачів у залі та 112 — на терасі.
Зробити замовлення можна через термінали самообслуговування всередині будівлі всередині будівлі на одній із 10 цифрових площин. До того ж буде доступна послуга McDrive.
Ресторан і McDrive працюватимуть з 07:00 до 22:00. Під час повітряної тривоги заклад буде закриватися і відкриватися орієнтовно через годину після її скасування.
Раніше ми писали, що у Вишгороді на Київщині відкрили новий McDonald’s.
Фото: McDonaldʼs