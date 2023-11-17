McDonald’s відкрив перший ресторан у Яремче

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Ірина Маймур
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У місті Яремче Івано-Франківської області відкрився новий ресторан мережі McDonaldʼs.

Заклад запрацював за адресою вулиця Свободи, 263, йдеться в прессрелізі компанії.

Ресторан площею понад 407 кв. м має 123 місця для відвідувачів у залі та 112 — на терасі.

Зробити замовлення можна через термінали самообслуговування всередині будівлі всередині будівлі на одній із 10 цифрових площин. До того ж буде доступна послуга McDrive.

Ресторан і McDrive працюватимуть з 07:00 до 22:00. Під час повітряної тривоги заклад буде закриватися і відкриватися орієнтовно через годину після її скасування.

Раніше ми писали, що у Вишгороді на Київщині відкрили новий McDonald’s.

Фото: McDonaldʼs

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Опубліковано: 17 листопада 2023
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