В Instagram з'явилася сторінка віртуального Тараса Шевченка, створеного за допомогою ШІ

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Наталія Габрух
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Національний музей Тараса Шевченка та RAVATAR презентували першу офіційну Instagram-сторінку Тараса Шевченка, створеного за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє Національний музей Тараса Шевченка.

Цей соціальний проєкт присвячений популяризації багатогранного українського мистецтва.

«Поєднуючи історичні культурні досягнення із сучасними інноваціями, сьогодні ми інтегруємо творчі здобутки українського поета та художника Тараса Шевченка у світ цифрових технологій», — розповіли в музеї.

Створений віртуальний образ точно відтворює зовнішність Шевченка, а також володіє великою базою знань, яка охоплює повний спектр його творів. Сторінка Тараса Шевченка в Instagram постійно поповнюється цікавим контентом і пропонує детально дослідити творчу спадщину Кобзаря.

«На перетині культурної спадщини та технологічних інновацій ми створюємо цифровий простір, де мудрість Шевченка виходить за межі часу, роблячи історію нашої багатої культури не просто пережитком минулого, але оживляючи її для майбутніх поколінь», — зазначив генеральний директор Національного музею Тараса Шевченка Дмитро Стус.

Раніше ми писали, що створили застосунок «Аркуші» із віршами українських поетів.

Фото: скриншот з відео

А ви вже відвідували сторінку віртуального Тараса Шевченка в Instagram?
Опубліковано: 02 січня 2024
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