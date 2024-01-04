У відділеннях Укрпошти почали роздавати додаткові LED-лампи: хто їх може отримати

З 4 грудня у сільських відділеннях “Укрпошти” пенсіонери можуть отримати додаткові LED-лампи.

У рамках нової хвилі програми підтримки енергосистеми сільські відділення Укрпошти почали обмінювати +5 енергоощадних ламп для пенсіонерів.

Щоб отримати ще по 5 LED-ламп пенсіонерам потрібно завітати у відділення “Укрпошти”.

Необхідні документи:

паспорт

індивідуальний податковий номер

пенсійне посвідчення

активний номер телефону.

Старі лампи можна принести у відділення протягом місяця з моменту отримання п'яти нових.

Пенсіонери, які хочуть обміняти лампи вперше, також можуть це зробити за правилами, описаними вище.

В Укрпошті зазначили, що від старту Всеукраїнської програми обміну ламп розжарювання українці замінили вже понад 26 млн ламп. Зараз доступно ще 14 млн світлодіодів.

З 25 лютого 2023 року з’явилася можливість обміняти старі лампи розжарювання на нові лампи LED в усіх селах України, крім тимчасово окупованих територій. Лише за перші 2 тижні українці обміняли 5 мільйонів ламп , а з найунікальніших з них “Укрпошта” може зробити музей.