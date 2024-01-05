Піца, бургери та суші: на Малій Житомирській запрацював ресторан GO KYIV
На Малій Житомирській відкрився заклад GO KYIV. Це ребрендинг ресторану «Каркас», пише PostEat.
Слоган закладу — «Go burger, go pizza, go sushi».
В GO KYIV можна провести дитячий майстер-клас із виготовлення піци (за запитом гостей). Також заклад пропонує доставку та замовлення на самовиніс з 15 % знижкою.
Ціни: піца мортадела&страчатела — 318 грн, бургер зі рваною свининою та яблуками гриль — 298 грн, рамен зі запеченою свининою — 249 грн, крем брюле з грибів — 155 грн
Адреса: вул. Мала Житомирська, 20
Режим роботи: щодня з 11:00 до 22:00
Фото: GO KYIV
Опубліковано: 05 січня 2024