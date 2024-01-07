На Тернопільщині винахідник створив диван на колесах та їздить на ньому містом

На Тернопільщині у Заліщиках живе переселенець-винахідник Аркадій Фішман, який зробив диван на колесах.

Про це пише Суспільне.

За його словами, це є не диван, а просто дошки, які виглядають, як диван. Якщо взяти справжній диван, поставити його на колеса, то він на ходу розвалиться, а тут зміцнена рама. Є важіль керування, який схований.

"Бо люди, коли я кажу, що спрямовую його силою думки, то вони мені вірять, бо важеля не бачать. Він повертає передні колеса і задні теж обертаються. Є гальма", - розповідає Аркадій Фішман.

Конструкція працює на акумуляторі від електричного велосипеда. Потужність акумулятора — 450 Вт. Диван може рухатися зі швидкістю до 10 км/год. На виготовлення транспортного засобу чоловік витратив два тижні.

"Я купив дошки на пилорамі, зробив конструкцію. Всі задоволені. Машини сигналять, діти в захваті. Я завжди за розваги. Наше життя і так дуже сумне. А можна його трохи підфарбувати яскравими фарбами", - додав винахідник.

На виготовлення дивану витратив від 2,5 до 3 тисяч гривень. Електрообладнання взяв зі свого попереднього виробу.

Аркадій за професією інженер-технолог машинобудування. У Слов’янську чоловік розробляв обладнання для заводів. До Заліщиків разом із сином, якого виховує сам, переїхав після повномасштабного вторгнення росії.

Фото: Суспільне