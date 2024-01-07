Відтепер через "Дію" українці можуть самостійно збирати дрони: як це зробити

Відтепер кожен українець може навчитися самостійно збирати FPV-дрони для військових. Для цього потрібно авторизуватися через Дія.Підпис на платформі Житомирський дрон, яку запустила Житомирська міська рада.

Про це повідомив міністр цифрової траснформації Михайло Федоров.

Це майданчик, який об’єднує інженерів, постачальників, логістів та донаторів, щоб "пташок" стало ще більше. Авторизація потрібна через Дія.Підпис, щоб тільки українці мали доступ до платформи. Також при реєстрації ви автоматично отримуєте позивний, аби приховати особисті дані.

На ній можна пройти онлайн-навчання, вибрати дрон, який хочете зібрати, і передати його на тестування. Якщо тестування успішне, дрон поїде на фронт, а ви зможете переглянути, як "пташка" відпрацювала по російських цілях.

Також можна задонатити на дрони або стати постачальником запчастин, на платформі є необхідний перелік.

Зазначається, що це перша платформа в Україні, яка тестує, забезпечує логістику доставки на передову та частково компенсує вартість дрона.

"Якщо ви мешканець Житомирської громади, то можете отримати 6 тисяч гривень компенсації за зібраний дрон. До проєкту можуть долучатися інші громади та міста — і також частково компенсувати своїм жителям вартість зібраного дрона, для цього на головній сторінці виберіть "Стати партнером проєкту", - запевнив Федоров.

Фото: Дронаріум