На Оболоні відкрився ресторан італійської кухні bar Gastronomico

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Ірина Маймур
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На Оболоні запрацював ресторан італійської кухні bar Gastronomico від закладу Ristorante 8/8.

У концепцію закладу власники заклали поєднання сучасного гастрономічного бару та локального ресторану.

«Ми — гастрономічний бар від Ristorante 8/8, а це означає, що в нас дуже смачно, атмосферно, затишно й кожен куточок наповнений нашою любов’ю! Чекаємо вас щодня на смачні трендові сніданки, неперевершене основне меню, величезну кондитерську вітрину й ще багато чого цікавого», — говорять у закладі.

У меню закладу — італійські страви, поєднані зі смаками світової та української кухонь. Сніданки в bar Gastronomico можна замовити до 14.00.

Також тут є вітрина власної продукції.

Ціни: трюфельний хумус із грибним пате — 88 грн, рієт із лосося та маскарпоне — 198 грн, цезаре з креветками — 348 грн, різотто неро з креветками та кальмарами в легкій чилі пасті з айолі із солодкого перцю — 368 грн, качина ніжка-конфі в медово-гірчичній глазурі з томленною картоплею, червоною капустою та винним унагі — 378 грн

Адреса: вул. Левка Лук’яненка, 21, корп. 14

Режим роботи: щодня з 09:00 до 22:00 (у вівторок — з 12:00 до 22:00)

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Фото: bar Gastronomico

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Опубліковано: 08 січня 2024
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