За рік український ринок електромобілів зріс майже втричі

Український ринок електрокарів зріс майже втричі за рік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Понад 4,6 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення придбали у грудні 2023 року.

"Всього за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів або у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком. Легкових — понад 36,8 тисяч, комерційних — 770", — підкреслюють в "Укравтопромі".

За даними аналітиків, окрім загального зростання ринку електромобілів відбулося зростання на ньому й частки нових машин.

"Якщо у 2022 році в реєстраціях частка нових авто на акумуляторних джерелах живлення становила 17%, то за підсумками минулого року — майже 20%", — зазначають в "Укравтопромі".

ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2023 року:

Volkswagen ID.4 — 2655 од.; Honda M-NV — 559 од.; Volkswagen ID.6 — 491 од.; Honda eNS1 — 327 од.; BYD Song — 189 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf — 5190 од.; Tesla Model 3 — 3282 од.; Volkswagen e-Golf — 3273 од.; Tesla Model Y — 2171 од.; Volkswagen ID.4 — 1740 од.

Раніше ми писали, що ОККО розгорнула мережу швидкісних електрозарядок на головних трасах країни.