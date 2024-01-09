За рік український ринок електромобілів зріс майже втричі

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Наталія Габрух
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Український ринок електрокарів зріс майже втричі за рік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Понад 4,6 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення придбали у грудні 2023 року.

"Всього за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів або у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком. Легкових — понад 36,8 тисяч, комерційних — 770", — підкреслюють в "Укравтопромі".

За даними аналітиків, окрім загального зростання ринку електромобілів відбулося зростання на ньому й частки нових машин.

"Якщо у 2022 році в реєстраціях частка нових авто на акумуляторних джерелах живлення становила 17%, то за підсумками минулого року — майже 20%", — зазначають в "Укравтопромі".

ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2023 року:

  1. Volkswagen ID.4 — 2655 од.;
  2. Honda M-NV — 559 од.;
  3. Volkswagen ID.6 — 491 од.;
  4. Honda eNS1 — 327 од.;
  5. BYD Song — 189 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  1. Nissan Leaf — 5190 од.;
  2. Tesla Model 3 — 3282 од.;
  3. Volkswagen e-Golf — 3273 од.;
  4. Tesla Model Y — 2171 од.;
  5. Volkswagen ID.4 — 1740 од.

Раніше ми писали, що ОККО розгорнула мережу швидкісних електрозарядок на головних трасах країни.

Фото: Ernest Ojeh/Unsplash

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Опубліковано: 09 січня 2024
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