За рік український ринок електромобілів зріс майже втричі
Український ринок електрокарів зріс майже втричі за рік.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Понад 4,6 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення придбали у грудні 2023 року.
"Всього за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів або у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком. Легкових — понад 36,8 тисяч, комерційних — 770", — підкреслюють в "Укравтопромі".
За даними аналітиків, окрім загального зростання ринку електромобілів відбулося зростання на ньому й частки нових машин.
"Якщо у 2022 році в реєстраціях частка нових авто на акумуляторних джерелах живлення становила 17%, то за підсумками минулого року — майже 20%", — зазначають в "Укравтопромі".
ТОП-5 нових електромобілів на ринку 2023 року:
- Volkswagen ID.4 — 2655 од.;
- Honda M-NV — 559 од.;
- Volkswagen ID.6 — 491 од.;
- Honda eNS1 — 327 од.;
- BYD Song — 189 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf — 5190 од.;
- Tesla Model 3 — 3282 од.;
- Volkswagen e-Golf — 3273 од.;
- Tesla Model Y — 2171 од.;
- Volkswagen ID.4 — 1740 од.
Раніше ми писали, що ОККО розгорнула мережу швидкісних електрозарядок на головних трасах країни.
Фото: Ernest Ojeh/Unsplash