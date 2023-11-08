ОККО розгорнула мережу швидкісних електрозарядок на головних трасах країни

Компанія ОККО розгорнула мережу швидкісних електрозарядок потужністю на 120/150 кВт. Їх розмістили на двох магістральних автошляхах — «Київ-Одеса» й «Київ-Львів-Чоп», а також на в’їзді/виїзді з Києва в бік Полтави й Харкова.

Про це повідомляють на сайті компанії.

Відтепер власники електроавтівок зможуть за 40 хвилин заряджати авто на 80 % майже кожні 2 години поза межами міст.

«Наразі наша компанія фактично першою системно розбудовує мережу Ultra Fast Chargers. Зараз нам вдалось охопити дві високопотокові траси. У перспективі плануємо розширення проєкту й на інших напрямках», — повідомив віцепрезидент із маркетингу ОККО Василь Дмитрів.

Елекрозарядки австрійського виробника, які розміщує компанія, можуть заряджати декілька автівок одночасно. Також ОККО розробила мапу з повним переліком АЗК зі швидкісними зарядками. Карта має опцію «прокласти маршрут».

Партнерами проєкту стала компанія ТОКА. Вона забезпечує сервісне обслуговування автівок. Зокрема, зарядка авто здійснюється через мобільний застосунок ТОКА NETWORK. Оплатити послуги зарядної станції можна через цей додаток або термінали самообслуговування EasyPay, встановлені на АЗК.

Наразі підзарядити електромобіль можна на 57 комплексах мережі ОККО. На 15 із них встановили швидкісні зарядки.

Раніше ми писали, що в Івано-Франківську встановили зарядну станцію з сонячними панелями для електрокарів.

Фото: ОККО