У застосунку «єТривога» з’явився новий звук сповіщення
Сьогодні, 10 січня, у мобільному застосунку «єТривога» з’явився новий звук сповіщення про «Загрозу ракетного удару».
Про це повідомили на офіційній сторінці застосунку «єТривога» у соцмережах.
Новий звук використовуватимуть для того, щоб виокремити сповіщення про загрозу застосування високошвидкісних цілей від інших небезпек.
Розробники радять оновити застосунок «єТривога» до останньої версії. Оновлення вже доступне в App Store та Google play.
Раніше ми писали, що студент Київського політеху створив телеграм-бот, що моніторить бойові частоти російської авіації.
Фото: «єТривога»
Опубліковано: 10 січня 2024