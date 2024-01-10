У застосунку «єТривога» з’явився новий звук сповіщення

285
Наталія Габрух
share share

Сьогодні, 10 січня, у мобільному застосунку «єТривога» з’явився новий звук сповіщення про «Загрозу ракетного удару».

Про це повідомили на офіційній сторінці застосунку «єТривога» у соцмережах.

Новий звук використовуватимуть для того, щоб виокремити сповіщення про загрозу застосування високошвидкісних цілей від інших небезпек.

Розробники радять оновити застосунок «єТривога» до останньої версії. Оновлення вже доступне в App Store та Google play.

Раніше ми писали, що студент Київського політеху створив телеграм-бот, що моніторить бойові частоти російської авіації.

Фото: «єТривога»

А ви користуєтеся застосунком «єТривога»?
Опубліковано: 10 січня 2024
share share
Українська мережа «Галя балувана» відкрила перший магазин у США під брендом MultiСook Українська мережа «Галя балувана» відкрила перший магазин у США під брендом MultiСook У форматі жорсткого дискаунтера: мережа OnePrice відкриє в Україні продуктовий магазин У форматі жорсткого дискаунтера: мережа OnePrice відкриє в Україні продуктовий магазин У Київській області масово вирубали дерева в заповідному парку: фото У Київській області масово вирубали дерева в заповідному парку: фото На Володимирській запрацювало Street Cafe з інтернаціональними стравами На Володимирській запрацювало Street Cafe з інтернаціональними стравами У Бучі відкрився перший Екохаб: там навчають сортувати сміття У Бучі відкрився перший Екохаб: там навчають сортувати сміття Будинок із «Київською перепічкою» продали за 150 млн грн: заклад залишиться працювати Будинок із «Київською перепічкою» продали за 150 млн грн: заклад залишиться працювати Режисера Сергія Параджанова реабілітували через 50 років після суду в СРСР Режисера Сергія Параджанова реабілітували через 50 років після суду в СРСР Українці можуть поговорити про ментальне здоров’я із сімейним лікарем Українці можуть поговорити про ментальне здоров’я із сімейним лікарем
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.