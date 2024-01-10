У застосунку «єТривога» з’явився новий звук сповіщення

Сьогодні, 10 січня, у мобільному застосунку «єТривога» з’явився новий звук сповіщення про «Загрозу ракетного удару».

Про це повідомили на офіційній сторінці застосунку «єТривога» у соцмережах.

Новий звук використовуватимуть для того, щоб виокремити сповіщення про загрозу застосування високошвидкісних цілей від інших небезпек.

Розробники радять оновити застосунок «єТривога» до останньої версії. Оновлення вже доступне в App Store та Google play.

Раніше ми писали, що студент Київського політеху створив телеграм-бот , що моніторить бойові частоти російської авіації.

Фото: «єТривога»