У Софії Київській почали оцифровувати настінні графіті

У Національному заповіднику «Софія Київська» стартував проєкт з цифрової документації понад 7,5 тисяч графіті ХІ – початку ХVIII ст., які вкривають стіни Софійського собору.

Про це повідомили у Національному заповіднику «Софія Київська».

Під час проєкту планують за допомогою лазерного сканування, фотограмметрії та технології трансформації зображення за допомогою відтиску отримати 3D макет зображень графіті для створення їх цифрової документації і зберігання. У подальшому інформація, яку зможуть використовувати як науковці, так і широкий загал, зберігатиметься на серверах в Україні і Швеції.

«Цей міжнародний глобальний проєкт – яскрава сторінка українсько-шведської співпраці з охорони і збереження культурної спадщини України і його мета не тільки її зберегти, а й репрезентувати світові», – резюмував генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук.

Наразі шведські експерти з Ґетеборзького університету діляться знаннями з українськими фахівцями. Оскільки процес цифрової документації достатньо трудомісткий, команда планує завершити перший етап проєкту до кінця цього року.

Фото: Національний заповідник "Софія Київська"