Про український ресторан Veselka у Нью-Йорку зняли документальний фільм

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Валерія Гуржий
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Про культовий український ресторан Veselka у Нью-Йорку зняли документальний фільм.

Про це пише Deadline.

Після повномасштабного вторгнення росії в ресторан допомагає та підтримує Україну.

«Протягом 70 років улюблений український ресторан «Веселка» в Нью-Йорку був найбільше відомий своїм борщем і варениками, але він став маяком надії для України.

Оскільки власник у другому поколінні Том Бірчард неохоче йде на пенсію після 54 років, його син Джейсон стикається з труднощами, пов’язаними з тим, щоб стати на місце свого батька, оскільки війна в Україні впливає на його сім’ю та персонал», – йдеться в описі документального фільму.

До створення фільму доєднався також актор Девід Духовни, який виріс біля ресторану, розташованого в кварталі "Маленька Україна" на Манхеттені. У фільмі режисера Майкла Фіоре досліджується походження закладу, стосунки власників батька та сина Тома та Джейсона Берчардів, а також спроби ресторану підтримати Україну.

У прокат документальний фільм вийде 23 лютого, напередодні другої річниці повномасштабного нападу росії на Україну.

Раніше ми писали, що культовий ресторан Veselka у Нью-Йорку відкриє ще два заклади української кухні.

Фото: Stefano Giovannini/New York Post

Будете дивитися фільм "Веселка"?
Опубліковано: 15 січня 2024
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