Винний ресторан Wine Love біля «Олімпійської» запрацював після двох років перерви

На вулиці Велика Васильківська запрацював після дворічної перерви винний ресторан Wine Love.

Заклад зберіг концепцію винного необістро.

З перших днів повномасштабної війни кухня ресторану працювала як волонтерський центр, де щодня готували близько 1000 порцій їжі для військових. Нині кухню для приготування страв для ЗСУ обладнали на іншій локації.

У ресторані оновили інтер’єр. Замість квіткової композиції на стелі з’явилися гілки дерев та стилізовані маки з елементами орігамі. Декор у закладі планують оновлювати кожного сезону. Інтер’єр закладу доповнили вінтажними речами. У ресторані є гвинтові сходи 19 століття та «таємна кімната» для закритих вечерь невеликих компаній.

Відтепер у закладі відмовилися від «зайвої надмірності» й зосередитися на «гастрономічному багатстві». У меню закладу — страви переважно з українських продуктів, що поєднують у собі європейські рецептури, сучасні техніки та авторське бачення. Розробленням меню займалася шеф-кухарка Катерина Ткачук.

У винній карті Wine Love представлені натуральні та низькоінтервенційні вина. Також в оновленому закладі можна спробувати алкогольні коктейлі від шеф-бармена Назара Качали. Коктейльна карта має два розділи: авторські та класичні коктейлі в сучасних варіаціях.

Ціни: сирний мус із буряком — 240 грн, артишокова паста — 260 грн, судак із цитрусовим бербланом — 530 грн, мільфей із яблуком та журавлиною — 240 грн, десерт «Київ» — 260 грн, біле вино Domaine Du Pelican — 295 грн, Chardonnay 1988 (Франція) — 295 грн (125 мл)

Адреса: вул. Велика Васильківська, 100

Режим роботи: з понеділка до неділі з 16:00 до 22:00

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Фото: Wine Love