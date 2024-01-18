Кияни захистили від вирубки старі дерева у Сквері інтелігентів

У Сквері київських інтелегентів киянам вдалося захистити від вирубки 6 величезних старих дерев.

Про це повідомив арборист Володимир Ветроградський у соцмережах.

"Згідно з акту обстеження, який до всього не відповідає реальному стану обстежених дерев, до нього вирішили докинути ще два дорослих дерева на видалення. Плюс на так звану "санітарну чистку" ще чотири", - повідомив він.

Також за його словами вже встигли добряче обкарнати клен, який до втручання мав цілком здоровий стан та потребував лише часткового прорідження та часткового вкорочення окремих гілок крони.

За його словами, деякі дерева мають лише візуальну аварійність, хоча насправді не все так критично.

Фото: Володимир Ветроградський