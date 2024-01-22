В Україні запустили акцію зі збору російськомовної літератури на підтримку ППО: як долучитися

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Валерія Гуржий
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Фонд "Гуркіт" разом з видавництвом Vivat оголошує національну акцію по збору застарілої/радянської/російськомовної/пропагандистської літератури з метою підтримки сил ППО.

Як це працює:

  1. книги, журнали, зошити, брошури стосами передаються в книгарні

  2. звідти воно пакується і вивозиться на переробку

  3. "Гуркіт" отримує акти, в яких фіксуються вага, розцінки за кг, власне суми та перераховуються кошти за вторсировину.
  4. Разом з Vivat фонд готує проміжні звіти та ділиться динамікою процесу набору та інших форм співпраць
  5. Коли сума буде достатня - з'явиться пікап для збиття шахедів.

Куди нести книги?

  • Київ, вул. Петра Сагайдачного, 8
  • Київ, вул. Велика Васильківська,101
  • Львів, Галицька площа, 12
  • Харків, вул. Квітки-Основ‘яненка, 2
  • Харків, вул. Сумська, 67
  • Івано-Франківськ, вул. Труша, 4
  • Івано-Франківськ, площа Ринок, 5

Усі магазини в 4 містах працюють за графіком пн-чт 10:00–20:00 , пт-нд 10:00–21:00. В інших містах акція не діє.

Додається, що ті, хто проживають в інших містах також можуть долучитися до акції, відправивши книжки Укрпоштою чи Новою поштою або організувати локальний збір, або просто здати самостійно на вторсировину.

Фото: Unsplash\Patrick Tomasso

Вже готуєте застаралі книжки до здачі?
Опубліковано: 22 січня 2024
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