В Україні запустили акцію зі збору російськомовної літератури на підтримку ППО: як долучитися
Фонд "Гуркіт" разом з видавництвом Vivat оголошує національну акцію по збору застарілої/радянської/російськомовної/пропагандистської літератури з метою підтримки сил ППО.
Як це працює:
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книги, журнали, зошити, брошури стосами передаються в книгарні
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звідти воно пакується і вивозиться на переробку
- "Гуркіт" отримує акти, в яких фіксуються вага, розцінки за кг, власне суми та перераховуються кошти за вторсировину.
- Разом з Vivat фонд готує проміжні звіти та ділиться динамікою процесу набору та інших форм співпраць
- Коли сума буде достатня - з'явиться пікап для збиття шахедів.
Куди нести книги?
- Київ, вул. Петра Сагайдачного, 8
- Київ, вул. Велика Васильківська,101
- Львів, Галицька площа, 12
- Харків, вул. Квітки-Основ‘яненка, 2
- Харків, вул. Сумська, 67
- Івано-Франківськ, вул. Труша, 4
- Івано-Франківськ, площа Ринок, 5
Усі магазини в 4 містах працюють за графіком пн-чт 10:00–20:00 , пт-нд 10:00–21:00. В інших містах акція не діє.
Додається, що ті, хто проживають в інших містах також можуть долучитися до акції, відправивши книжки Укрпоштою чи Новою поштою або організувати локальний збір, або просто здати самостійно на вторсировину.
Фото: Unsplash\Patrick Tomasso
Опубліковано: 22 січня 2024