В Україні запустили акцію зі збору російськомовної літератури на підтримку ППО: як долучитися

Фонд "Гуркіт" разом з видавництвом Vivat оголошує національну акцію по збору застарілої/радянської/російськомовної/пропагандистської літератури з метою підтримки сил ППО.

Як це працює:

книги, журнали, зошити, брошури стосами передаються в книгарні звідти воно пакується і вивозиться на переробку "Гуркіт" отримує акти, в яких фіксуються вага, розцінки за кг, власне суми та перераховуються кошти за вторсировину. Разом з Vivat фонд готує проміжні звіти та ділиться динамікою процесу набору та інших форм співпраць Коли сума буде достатня - з'явиться пікап для збиття шахедів.

Куди нести книги?

Київ, вул. Петра Сагайдачного, 8

Київ, вул. Велика Васильківська,101

Львів, Галицька площа, 12

Харків, вул. Квітки-Основ‘яненка, 2

Харків, вул. Сумська, 67

Івано-Франківськ, вул. Труша, 4

Івано-Франківськ, площа Ринок, 5

Усі магазини в 4 містах працюють за графіком пн-чт 10:00–20:00 , пт-нд 10:00–21:00. В інших містах акція не діє.

Додається, що ті, хто проживають в інших містах також можуть долучитися до акції, відправивши книжки Укрпоштою чи Новою поштою або організувати локальний збір, або просто здати самостійно на вторсировину.

Фото: Unsplash\Patrick Tomasso