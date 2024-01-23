В Україну повернуть 274 незаконно вивезені археологічні артефакти

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Наталія Габрух
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Естонія передасть Україні 274 археологічні артефакти, які затримали під час спроби ввезення в країну.

Про це повідомили на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

«Завдяки потужній співпраці естонської та української сторін ми відзначаємо ще одну перемогу нашої держави на культурному полі. Незабаром експонати будуть передані в Україну. Вони вдало доповнять наше національне надбання та демонструватимуть історичну справедливість», — зазначив виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандєєв.

Серед артефактів — 274 предмети, які належать до культур ранньої залізної та залізної доби від V–IV ст. до н. е. до VII–X ст. н. е. і є частиною культурної спадщини України.

Наразі естонською стороною здійснюється підготовка до урочистої презентації цих предметів в Естонському історичному музеї, що відбудеться 23 січня. Після експонування в Естонії археологічні артефакти повернуться до України.

Раніше ми писали, що в Україну повернуть «скіфське золото», яке дев’ять років зберігалося в Нідерландах.

Фото: ілюстративне, з відкритих джерел

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Опубліковано: 23 січня 2024
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