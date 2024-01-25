На Шота Руставелі запрацювало кафе Rebecca Kitchen & Bar зі сніданками й коктейлями

На вулиці Шота Руставелі розпочав роботу заклад Rebecca Kitchen & Bar.

Раніше в цьому приміщенні працював «Хлібний», пише The Village Україна.

Назва закладу натхненна романом Дафни дю Морʼє «Ребекка». Цей твір екранізував Альфред Хічкок.

Кафе пропонує сніданки (серед них — круасани, сирники й тости), салати, перші й основні страви (пінци, пасти, стейки).

З алкогольних напоїв тут є вино, пиво, віскі, мескаль, класичні (French 75, Margarita) авторські коктейлі. З безалкогольних — кава на класичному й рослинному молоці, матча й чай.

Ціни: сирники з вишневим кюлі — 150 грн, лосось на грилі з овочами — 425 грн, френч-тост на бріоші з джемом, крем-сиром та вишневим кюлі — 195 грн, пінца з прошуто та хурмою — 175 грн, цезар із куркою — 275 грн, капучино — 85 грн, авторський коктейль The Secret — 325 грн, авторський коктейль Hypnotic — 315 грн

Адреса: вул. Шота Руставелі, 16

Режим роботи:

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Фото: Rebecca Kitchen & Bar