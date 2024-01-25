На Закарпатті встановили першу вітротурбіну: для чого вона потрібна

На території Нижньоворітської громади, що на кордоні Львівської та Закарпатської областей встановили першу вітротурбіну вітропарку «Островський».

Про це повідомляє Френдлі Віндтехнолоджі.

Вона заввишки 120 м і має діаметр ротора – 152 м. Далі вітротурбіну підключать до електричної мережі, і вона генеруватиме електроенергію для споживачів.

Загальна встановлена потужність запланованої ВЕС становитиме 80 МВт. Обсягу електроенергії, який буде вироблятися вітровим парком, достатньо для щорічного забезпечення екологічно чистою електроенергією майже 50 тисяч домогосподарств.

Фото: Френдлі Віндтехнолоджі