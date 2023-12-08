У Чернівцях відкрили інклюзивну кав’ярню, де пригощають за благодійні пожертви

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Ірина Маймур
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У Чернівцях запрацювала інклюзивна кав’ярня-мануфактура, де гостей пригощають за благодійні пожертви.

Про це повідомив мер Чернівців Роман Клічук.

«Каву й тістечка тут не «купують». У новій кав’ярні-мануфактурі ними пригощають за пожертву», — пояснив міський голова.

Він зазначив, що заклад є соціальним проєктом з адаптації, соціалізації та підготовки молоді з ментальними порушеннями до подальшого працевлаштування. Там будуть опановувати такі професії, як кухар, офіціант, бариста. А все, що «зароблять», піде на функціонування проєкту.

Кав’ярня є інклюзивною. Вона доступна для людей на кріслах колісних та молодих батьків із візками, адже біля закладу облаштували підйомник.

Раніше ми писали, скільки Київ планує витратити на безбар’єрність у 2024 році.

Фото: Роман Клічук

Чи відвідували б ви заклади подібного формату в Києві?
Опубліковано: 08 грудня 2023
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