У Чернівцях відкрили інклюзивну кав’ярню, де пригощають за благодійні пожертви

У Чернівцях запрацювала інклюзивна кав’ярня-мануфактура, де гостей пригощають за благодійні пожертви.

Про це повідомив мер Чернівців Роман Клічук.

«Каву й тістечка тут не «купують». У новій кав’ярні-мануфактурі ними пригощають за пожертву», — пояснив міський голова.

Він зазначив, що заклад є соціальним проєктом з адаптації, соціалізації та підготовки молоді з ментальними порушеннями до подальшого працевлаштування. Там будуть опановувати такі професії, як кухар, офіціант, бариста. А все, що «зароблять», піде на функціонування проєкту.

Кав’ярня є інклюзивною. Вона доступна для людей на кріслах колісних та молодих батьків із візками, адже біля закладу облаштували підйомник.

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Фото: Роман Клічук