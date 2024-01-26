У "Дії" з'явилися чотири нові військові облігації: коли виплати та яка дохідність
Чотири нові військові облігації з'явилися у "Дії", а саме - Залізний Порт, Асканія Нова, Джанкой та Керч.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Дохідність:
- Залізний Порт: ставка від 16,25%, дата виплати — 05.06.2024
- Асканія-Нова: ставка від 16,50%, дата виплати — 20.11.2024
- Джанкой: ставка від 17,96%, дата виплати — 23.07.2025
- Керч: ставка від 18,00%, дата виплати — 15.10.2025
Опубліковано: 26 січня 2024