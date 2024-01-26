У "Дії" з'явилися чотири нові військові облігації: коли виплати та яка дохідність

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Валерія Гуржий
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Чотири нові військові облігації з'явилися у "Дії", а саме - Залізний Порт, Асканія Нова, Джанкой та Керч.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дохідність:

  • Залізний Порт: ставка від 16,25%, дата виплати — 05.06.2024
  • Асканія-Нова: ставка від 16,50%, дата виплати — 20.11.2024
  • Джанкой: ставка від 17,96%, дата виплати — 23.07.2025
  • Керч: ставка від 18,00%, дата виплати — 15.10.2025

Плануєте інвестувати в облігації?
Опубліковано: 26 січня 2024
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