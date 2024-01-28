Фото дня: Швидкісний потяг, який курсував на заході України майже 100 років тому

87 років тому на заході України курсував потяг під назвою «Люкс-Торпеда».

Про це пише Dovkola.media.

Перша в Україні «Люкс-торпеда» на залізниці з’явилася у 1936 році. Польський уряд створив маршрут, що сполучав Львів з Бориславом, Коломиєю та Тернополем і офіційно потяг називався «Експрес-поїзд із двигуном внутрішнього згорання».

Влітку 1939 року на Галичині «торпеди» обслуговували маршрути: Львів-Стрий-Дрогобич-Борислав, Львів-Галич-Станіслав-Коломия, Львів-Красне-Золочів-Тернопіль, Тернопіль-Чортків-Заліщики.

«Люкс-торпеда» складалася з одного вагону класу люкс. Всередині на широких шкіряних канапах могли розміститися 52 людини. Потяг мав аеродинамічну форму, надсучасну для того періоду, був на 1,5 метра нижчий за звичайний потяг, а його довжина становила 22 м. Крім цього, потяг не залишав за собою стовпа чорного диму.

Такий транспорт коштував недешево. Наприклад, ціна на квиток від Варшави до Кракова (близько 252 км) становила майже 40 злотих, коли середня місячна зарплата в кінці 1930-х була близько 100 злотих.

Максимальна швидкість «Люкс-торпеди» була встановлена на рівні 115 км/год, проте на практиці досягала 120 км/год. Середня швидкість руху дорівнювала 100-105 км/год, що було значно вище, ніж у звичайних паротягів. Наприклад, на ділянці Львів-Красне «торпеди» розвивали швидкість до 90 км/год, тоді коли звичайні потяги – 75 км/год.

На жаль, історія «Люкс-торпеди» виявилася недовгою. Початком кінця ери «галицьких інтерсіті» стала Друга світова війна. Більшість потягів зруйнували внаслідок авіанальотів окупантів на депо.

Вціліли лише дві моделі, які перебували на Краківському вокзалі. Приблизно у 1954 році обидві вцілілі «торпеди» списали на металолом.

Раніше ми писали, що фото з України стало світлиною року за версією UNICEF .

Фото: Dovkola.media