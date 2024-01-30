На Глибочицькій запрацювала кафе-кондитерська «Жайворонки» від зірки шоу «Мастер Шеф»

У ЖК Podil Plaza & Residence на вулиці Глибочицькій відкрили кафе-кондитерську «Жайворонки».

Заклад відкрила засновниця Rafinad і учасниця тв-шоу «Мастер Шеф» Катерина Пєскова разом із партнерами, пише The Village Україна.

У «Жайворонках» пропонують сніданки, обіди й десерти. До страви можна замовити каву та вино.

Меню закладу розробив Михайло Маценко, головний кухаре бістро «Полтава» від Євгена Клопотенка. За кавову карту й напої відповідав Богдан Єрмоленко (Idealist, «Дружба»), за винну карту — GoodWine.

Дизайном кафе займалося Design Buro Odintsova. Фішка закладу — логотип людини-птаха. Він уособлює філософію Григорія Сковороди про пошук свободи духу.

Ціни: кіноа з пряженим молоком, манговим конфітюром і лохиною — 275 грн, сирники з компоте із чорниці, заварним кремом амарето й горіховим праліне — 255 грн, збірний сніданок із лососем — 330 грн, паста качо-е-пеппе — 320 грн, тарт «Попільничка» — 205 грн, баскський шоколадний чизкейк — 190 грн, десерт «Хліб із маслом» — 295 грн

Адреса: вул. Глибочицька, 73

Режим роботи: щодня з 08:00 до 21:00

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Фото: «Жайворонки»