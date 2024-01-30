На Глибочицькій запрацювала кафе-кондитерська «Жайворонки» від зірки шоу «Мастер Шеф»

192
Ірина Маймур
share share

У ЖК Podil Plaza & Residence на вулиці Глибочицькій відкрили кафе-кондитерську «Жайворонки».

Заклад відкрила засновниця Rafinad і учасниця тв-шоу «Мастер Шеф» Катерина Пєскова разом із партнерами, пише The Village Україна.

У «Жайворонках» пропонують сніданки, обіди й десерти. До страви можна замовити каву та вино.

Меню закладу розробив Михайло Маценко, головний кухаре бістро «Полтава» від Євгена Клопотенка. За кавову карту й напої відповідав Богдан Єрмоленко (Idealist, «Дружба»), за винну карту — GoodWine.

Дизайном кафе займалося Design Buro Odintsova. Фішка закладу — логотип людини-птаха. Він уособлює філософію Григорія Сковороди про пошук свободи духу.

Ціни: кіноа з пряженим молоком, манговим конфітюром і лохиною — 275 грн, сирники з компоте із чорниці, заварним кремом амарето й горіховим праліне — 255 грн, збірний сніданок із лососем — 330 грн, паста качо-е-пеппе — 320 грн, тарт «Попільничка» — 205 грн, баскський шоколадний чизкейк — 190 грн, десерт «Хліб із маслом» — 295 грн

Адреса: вул. Глибочицька, 73

Режим роботи: щодня з 08:00 до 21:00

Іnstagram

Фото: «Жайворонки»

Плануєте відвідати заклад?
Опубліковано: 30 січня 2024
share share
Стало відомо, коли Оболонську розв'язку відкриють для транспорту Стало відомо, коли Оболонську розв'язку відкриють для транспорту На Новопечерських Липках запрацював ресторан авторської кухні ECLAT На Новопечерських Липках запрацював ресторан авторської кухні ECLAT У львівській кондитерській «Цукерня» оновили дизайн: фото У львівській кондитерській «Цукерня» оновили дизайн: фото На Великій Васильківській відкрили бар mother із коктейлями, органічними винами і домашньою комбучою На Великій Васильківській відкрили бар mother із коктейлями, органічними винами і домашньою комбучою Миколаївський дизайнер відтворює з LEGO зруйновані обстрілами РФ будівлі Миколаївський дизайнер відтворює з LEGO зруйновані обстрілами РФ будівлі Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для Дженніфер Лопес Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для Дженніфер Лопес Комісія Київради пропонуватиме зупинити всі наземні будівельні роботи між станціями «Либідська» та «Деміївська» Комісія Київради пропонуватиме зупинити всі наземні будівельні роботи між станціями «Либідська» та «Деміївська» Комітет Верховної Ради створить новий орган у Києві: він також займатиметься метро Комітет Верховної Ради створить новий орган у Києві: він також займатиметься метро
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.