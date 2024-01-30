На Золотих воротах відкриється незалежна книгарня «Збірка»

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Наталія Габрух
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Біля Золотих воріт невдовзі відкриється нова незалежна книгарня «Збірка».

Про це повідомляє засновниця книгарні Наталія Кузьменко.

«Тут ви знайдете літературу про дизайн, архітектуру, мистецтво, культуру, соціологію, урбаністику, історію, психологію, кулінарію, інформаційні комунікації, фотографію, музику та моду. Художньої літератури та кави в нас не буде. А от вініл, іноземні журнали, поїсти-попити — будуть неодмінно! Щоправда, не все одразу», — пише Наталія Кузьменко.

До вибору книг власниця планує залучати інших кураторів, професіоналів цих напрямів. За її словами в книгарні будуть лекції, маленькі вечірки та зустрічі.

«Весь інтер’єр ми створюємо власноруч з резидентами-художниками. Ідеальних полиць і стелажів не буде, залишимо їх для ідеального світу ідеальних людей. Сподіваємось, на ваше розуміння наших недоліків», — зазначає Наталія Кузьменко.

Відкриття заплановане на 14 лютого.

Раніше ми писали, що на Хрещатику відкриють книгарню-кав’ярню «Сенс».

Фото: ілюстративне, з відкритих джерел

Хотіли б відвідати книгарню «Збірка»?
Опубліковано: 30 січня 2024
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