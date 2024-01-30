На Великій Васильківській відкрили бар mother із коктейлями, органічними винами і домашньою комбучою

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Ірина Маймур
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На Великій Васильківській відкрили коктейльний бар mother. Наразі він працює в тестовому режимі.

Над відкриттям mother працювала подружня пара Ігор та Валерія Плескань, які турбувалися про бар на всіх етапах: від пошуку локації, дизайну інтерʼєру і створення коктейльної карти — до зустрічі з гостями.

«Місяці роботи над баром і цей підвал став як дім: безпечним, затишним і наповнений любові. Тому коли прозвучала пропозиція назви mother, вибір був очевидним, — розповідають у команді. — Тут є місце абсолютно кожному, тут ти можеш бути звичайним і особливим водночас. Ти можеш почуватися як вдома».

Заклад розташований у підвальному приміщенні та складається із трьох зал, які мають різний настрій й інтерʼєр. На вході гостей зустрічає велика контактна барна зона, у другій залі розмістили вінтажні і створені українськими майстрами меблі, у третій — шкіряні вінтажні реклайнери та дивани для великих компаній.

У барі грає вініловий програвач та є власна колекція платівок.

«Навпроти бару розташований мурал, який присвячений проблемам екології, де силует Лесі Українки із квіткою нагадує нам «Contra spem spero!» Тому в концепції mother не лише турбота матері про тебе, а й турбота про мати природу, розуміючи скільки страждань зазнала наша екологія з початку повномасштабного вторгнення», — розповідають у закладі.

Під час розроблення коктейльної карти дотримувалися принципів свідомого споживання та технології zero waste.

У карті є коктейлі, органічні вина, крафтове пиво та домашня комбуча. Усі кошти з продажу комбучі спрямовують у притулок для тварин.

До напоїв можна замовити закуски: оливки, перці із сиром, різновиди нарізок. Меню регулярно оновлюватимуть і доповнюватимуть.

Ціни: коктейль muse (wine aperitif, basil, gin, hazelnut) — 280 грн, коктейль kopernik (strawberry tequila, amaro, almond milk, mezcal), bohemian rhapsody (coconut rum, pineapple, basil) — 280 грн, вино mazuello/Іспанія (125 мл) — 220 грн, вино tempranillo/Італія (125 мл) — 200 грн, вино malvasia orange/Італія (125 мал) — 200 грн, комбуча — 80 грн

Адреса: вул. Велика Васильківська, 38

Графік роботи: з вівторка до неділі з 16:00 до 23:00

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Фото: mother

Як вам новий київський бар?
Опубліковано: 30 січня 2024
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