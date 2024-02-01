Українці можуть безкоштовно пройти курс з вивчення штучного інтелекту від Google

Компанія Google пропонує українцям безкоштовне навчання на програмі «Розвивайте кар’єру із Google Cloud: AI & Data», яка дасть змогу опанувати інструменти штучного інтелекту.

Курс розрахований на ІТ-фахівців, розробників, студентів ІТ-сфери та експертів інших галузей, які хочуть навчитися обробляти великі обсяги даних за допомогою штучного інтелекту.

Навчання триватиме 6 тижнів та складатиметься з онлайн-воркшопів. Учасники отримають безплатний доступ до платформи Google Cloud Skills Boost, нагороди для підтвердження кваліфікації та безплатний ваучер на проходження сертифікаційного іспиту Google Cloud. Згодом свої відзнаки можна буде додати до резюме чи профілю в LinkedIn.

Програма почнеться 13 лютого та триватиме до 31 березня 2024 року. Зареєструватися можна за посиланням.

Фото: Unsplash\Alex Dudar