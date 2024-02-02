У 2023 році українці майже у два рази більше купили нерухомості, ніж у 2022

Минулого року державні та приватні нотаріуси засвідчили 172 628 договорів купівлі-продажу квартир і житлових будинків в Україні. Це у 1,7 раза більше, в порівнянні з 2022 роком, а кількість договорів іпотеки зросла вдвічі.

Про це пише Forbs.

Відомо, що у 2023 році українці уклали 172 628 договорів купівлі-продажу квартир і житлових будинків. У 2022 році ця кількість становила 100 710. Зростання за рік – приблизно 71%. Окроім того, торік в Україні нотаріуси посвідчили 231 881 договір купівлі-продажу земельних ділянок. Це майже на 74% більше, ніж у 2022-му, коли було продано 133 447 ділянок.

За 2023 рік українці уклали 15 918 договорів іпотеки, з них 10 775 – квартир і житлових будинків, 1127 – земельних ділянок. У 2022 році зареєстровано 8933 договорів іпотеки, з них 5410 – квартир і житлових будинків та 834 – земельних ділянок. Загальне зростання кількості договорів іпотеки порівняно з попереднім роком – 78%, водночас кількість договорів іпотеки квартир і будинків збільшилась вдвічі, а земельних ділянок – на 35%.

При цьому, у 2021 році державні та приватні нотаріуси засвідчили 320 165 договорів купівлі-продажу квартир і житлових будинків в Україні. Кількість проданих земельних ділянок у довоєнному 2021-му сягала 301 518.

Фото: Дом.ріа