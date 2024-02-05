Біля Хрещатика відкриють корейський заклад вуличної їжі Street Kim Kimchi

У лютому біля Хрещатика відкриють заклад від мережі ресторанів Kim Kimchi. Це буде корейський заклад вуличної їжі під назвою Street Kim Kimchi.

Про це пише The Village Україна.

З 10 по 11 лютого у Києві відбудеться фестиваль KimFest у ТРЦ Retroville. Там можна буде вперше спробувати страви закладу Street Kim Kimchi.

“Готуємо все, що спробували в Сеулі”, — коментують у Kim Kimchi. Відвідувачі зможуть скуштувати самгак-кімпаб, “сирні монети”, юкхе з яловичини, пуноппан, кімчі та корндоги.

Крім корейської вуличної їжі на фестивалі будуть також танці k-pop, тематичний маркет, аніме та лекції. Вхід на подію вільний.

Ціни: сеу-ненче з креветкою — 200 грн, дальгогі-ненче з куркою — 120 грн, косарі намуль з папороттю — 200 грн, кхоннамуль з соєвими паростками — 120 грн, сігимчхі намуль з шпинатом — 180 грн, кімчі — 75 грн, каттугі — 45 грн, юкхе з яловичиною або з тунцем — 350 грн, пуноппан з бобовою пастою — 75 грн

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 9–А