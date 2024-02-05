Біля НСК «Олімпійський» запрацював паб BeerGen

На вулиці Еспланадній, поблизу НСК «Олімпійський» відкрили паб BeerGen.

Про це пише The Village Україна.

З напоїв у BeerGen можна спробувати розливне пиво, фруктові сидри та сидр «Канабіс», класичні алкогольні коктейлі, шоти, медовуху власного приготування, а також каву, чай та лимонади.

У меню також є сніданки, асорті міні-бургерів з сирним фондю, салати, перші страви, стейки і закуски до пива.

Ціни: омлет (або яєчня) з лососем — 198 грн, авокадо-тост — 223 грн, сирники з маком та вишнею — 167 грн, бургер Beef Cheese — 280 грн, бургер Chicken Burger — 172 грн, оселедець з печеною картоплею — 127 грн, стейк з ошийку зі смаженими овочами — 277 грн, тартар з телятини — 328 грн, сидр — 90 грн, пиво Tennent's Stout — 154 грн, пиво «Бронзовий кабан» — 109 грн

Адреса: вул. Еспланадна, 34/2

Режим роботи: 09:30–22:00 (будні), 10:30–22:00 (вихідні)