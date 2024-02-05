У Львові оновлення радянських табличок на пам'ятках архітектури може призвести до пошкодження фасадів

У Львові розробили план демонтажу таблиць типу "Пам'ятка архітектури" радянського зразка. Їх заміна може відбуватися зі шкодою для фасадів будівель.

Про це повідомили у ГО "Зручне місто".

Активісти стверджують, що після демонтажу фасад більшості будівель перебуває у незадовільному стані - залишилися сліди від кріплень, бруд та розтріскана фарба по контурах місця розташування таблиці.

"Потенційно на більше ніж 30 будинках-пам'ятках в самому центрі міста буде такий жахливий слід", - зазначають активісти.

Вони закликають Управління охорони історичного середовища напрацювати варіанти рішення таким чином, щоб декомунізація відбувалась успішно, але без шкоди для фасадів історичних будівель.

Фото: ГО "Зручне місто"