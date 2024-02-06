Орендувати квартиру у Києві знову дорожче, ніж у Львові: яка ситуація в інших регіонах

Український маркетплейс DIM.RIA проаналізував ситуацію на ринку нерухомості у січні 2024 року. За цей період вартість оренди однокімнатної квартири у Києві зросла, а у Львові впала.

Первинний ринок

У січні 2024 року працюють 75,4% відділів продажу новобудов по всій Україні. Від липня 2023 року до кінця січня 2024 року готові до експлуатації

74 будинки на 139 секцій. Найбільша кількість готових новобудов за цей період у Київській області. Загалом станом січень частка готових новобудов від загальної кількості становить 30%.

Ціни

Станом на січень 2024 року найвища середня вартість за м² у столиці і складає 51 377 грн, враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат. За місяць ціна за м² зменшилася у Полтавській області, проте у Кіровоградській та Одеській областях збільшилася на 5%.

За рік найбільше виросла середня вартість за м² у Житомирській області – на 40%. У Харківській та Запорізькій областях зафіксоване падіння середньої ціни за м² у новобудові, відповідно, на 14% і 20%.

Вторинний ринок

Фіксується падіння пропозиції на вторинному ринку продажу у столиці та Київській області на 86% за місяць. Проте, у Миколаївській та Черкаській областях кількість оголошень зросла на 35%. У Сумській області зафіксоване значне зростання пропозиції. Якщо аналізувати дані за рік, то кількість оголошень про продаж вторинного житла зросла в усіх областях, окрім Полтавської, Кіровоградської та Волинської.

Ціни

Станом на січень 2024 року найбільше зростання середньої вартості на однокімнатну квартиру зафіксовано в Івано-Франківській та Житомирській областях – на 5,5% та 7%. Найбільша середня вартість однокімнатної квартири складає 91 219 доларів США у Києві. Разом з тим за рік ціна виросла на 15%. У Львівській області однокімнатна квартира вартує 66 399 доларів США, а у Закарпатській області 52 724 долари США.

Ринок оренди

У Києві пропозиція зменшилася на 13% порівняно з груднем 2023 року. В Івано-Франківськівській області кількість оголошень збільшилася на

20%. Якщо аналізувати зміни у пропозиції за рік, то найбільше впала пропозиція у Сумській області – на 95%.

Ціни

У січні 2024 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці становить 16 630 грн, а в області – 9 659 грн. За місяць середня ціна

знизилася на 18% у Волинській області. Також у Сумській області – на 14% і Чернівецькій області – на 12%. За рік зафіксоване зростання вартості оренди однокімнатної квартири у всіх областях. У Києві цей показник складає 50%.

У Львівській області ціна оренди однокімнатної квартири становить 14 390 грн, у Дніпропетровській області – 13 093 грн. Помітне зростання вартості за місяць у Полтавській області – 13%. Станом на січень вартість складає 11 150 грн.

Фото: DIM.RIA