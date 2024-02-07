Українці відкрили в Берліні гастробар Little Sins з устрицями й хот-догами

У берлінському районі Фрідріхсгайн запрацював гастробар Little Sins (“Маленькі гріхи”).

Його відкрили українці та німці українського походження в партнерстві з мережею ресторанів Gastrofamily, пише “Амаль Берлін”.

Little Sins позиціонують як невеликий заклад динамічного формату "для своїх", де хочуть показати український сервіс, щедрість та ініціативність.

У гастробарі пропонують морепродукти, зокрема устриці, хот-доги й закуски. Устриці щотижня привозять із голландської ферми Zeeland’s Roem. Компанія займається розведенням мідій, креветок і устриць з 1942 року й має виробничі потужності в Голландії та Німеччині.

Сидр для закладу привозять у Берлін із міста Золотоноша Черкаської області. Інші напої — європейські: келих вина коштує від €4, пляшка Cava — €20.

У майбутньому в Little Sins планують проводити винні дегустації, а також відкривати нові філії.

Фото: "Амаль Берлін”