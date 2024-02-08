У селі на Сумщині активісти створили міні-сортувальну станцію

У рамкам місцевого проєкту "Березівський екорух" на території села Береза активісти створили міні-сортувальна станція твердих побутових відходів.

Про це повідомили у Березівській громаді.

Авторами проєкту стали представники місцевої молодіжної громадської організації "За тобою майбутнє". Зібрану сировину екоактивісти передаватимуть на сміттєпереробні заводи, а за виручені кошти купуватимуть матеріали для плетіння маскувальних сіток воїнам ЗСУ.

Фото: Алла Мартиненко