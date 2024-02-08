У селі на Сумщині активісти створили міні-сортувальну станцію
У рамкам місцевого проєкту "Березівський екорух" на території села Береза активісти створили міні-сортувальна станція твердих побутових відходів.
Про це повідомили у Березівській громаді.
Авторами проєкту стали представники місцевої молодіжної громадської організації "За тобою майбутнє". Зібрану сировину екоактивісти передаватимуть на сміттєпереробні заводи, а за виручені кошти купуватимуть матеріали для плетіння маскувальних сіток воїнам ЗСУ.
Фото: Алла Мартиненко
Опубліковано: 08 лютого 2024
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