У селі на Сумщині активісти створили міні-сортувальну станцію

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Валерія Гуржий
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У рамкам місцевого проєкту "Березівський екорух" на території села Береза активісти створили міні-сортувальна станція твердих побутових відходів.

Про це повідомили у Березівській громаді.

Авторами проєкту стали представники місцевої молодіжної громадської організації "За тобою майбутнє". Зібрану сировину екоактивісти передаватимуть на сміттєпереробні заводи, а за виручені кошти купуватимуть матеріали для плетіння маскувальних сіток воїнам ЗСУ.

Фото: Алла Мартиненко

А ви сортуєте сміття?
Опубліковано: 08 лютого 2024
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