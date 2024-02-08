У Межигір'ї тренують собак для допомоги ЗСУ та цивільних

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Валерія Гуржий
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У Межигір'ї, яке було резиденцією колишнього президента Віктора Януковича, наразі працює кінологічний центр "Антеус", в якому навчають собак для ЗСУ.

Про це йдеться у сюжеті Deutsche Welle.

Тут кожна тварина має власну "професію", яка наразі необхідна військовим або цивільним. Деякі собаки вміють шукати вибухівку, інші рахувати, хтось навченний бути поводарем для ветеранів, які втратили зір на фронті, а також є собаки, навчені правильно контактувати з людьми. Також у центрі виходують собак-саперів, собак-охоронців та інших "професій". У центрі зазначають, що на таких собак дуже підвищений попит.

Собак кінологи відбирають цуценятами, тренують, а потім безкоштовно передають для ЗСУ.

Зазначається, що до 2014 року в кінологічному центрі "Антеус" готували тільки собак-охоронців для Віктора Януковича. Після його втечі землю, де розташований центр, поки не вдалося офіційно оформити у його розпорядження. Стабільного фінансування "Антеус" також немає, тому шукають різні джерела прибутку. При цьому на виховання одного пса потрібно не менше 200 тисяч гривень на рік. Спершу кінологи утримували собак за власний рахунок, а потім покривали витрати за рахунок екскурсій Межигір'ям.

А вам хотілося б відвідати такий центр?
Опубліковано: 08 лютого 2024
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