У “Дії” з'явилася онлайн-мапа укриттів і можливість повідомити про їхній стан

75
Ірина Маймур
share share

У застосунок “Дія” додали інтерактивну мапу укриттів. З її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця і повідомити, якщо сховище зачинено.

Про це повідомили в Мінцифри.

На мапі є змога переглянути вид, рейтинг, фото, місткість, стан укриття, залишити відгук, поділитися локацією, а також повідомити, якщо воно закрите. Цю інформацію передадуть до ОВА.

Також можете вибрати фільтр і вказати параметри, наприклад, укриття для людей з інвалідністю.

До того ж є змога завантажити мапу своєї області, щоб користуватися функцією без зв’язку та інтернету.

“З міркувань безпеки мапа буде недоступною в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Але ви можете дізнатися їх адреси в органів місцевого самоврядування”, — зазначили в Мінцифри.

Раніше ми писали, що в Києві заборонили перебування сторонніх в укриттях при освітніх закладах.

Фото: drohobych-rda.gov.ua

Як вам нова послуга в "Дії"?
Опубліковано: 08 лютого 2024
share share
У Києві встановлять більше 200 шпаківень для гніздування птахів У Києві встановлять більше 200 шпаківень для гніздування птахів У Києві перейменували ще десять вулиць, бібліотек та скверів У Києві перейменували ще десять вулиць, бібліотек та скверів У Межигір'ї тренують собак для допомоги ЗСУ та цивільних У Межигір'ї тренують собак для допомоги ЗСУ та цивільних Ветеран Олександр Терен запускає тревел-шоу, в якому перевірятиме міста на безбар'єрність Ветеран Олександр Терен запускає тревел-шоу, в якому перевірятиме міста на безбар'єрність
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.