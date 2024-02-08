У “Дії” з'явилася онлайн-мапа укриттів і можливість повідомити про їхній стан

У застосунок “Дія” додали інтерактивну мапу укриттів. З її допомогою можна прокласти маршрут до найближчого безпечного місця і повідомити, якщо сховище зачинено.

Про це повідомили в Мінцифри.

На мапі є змога переглянути вид, рейтинг, фото, місткість, стан укриття, залишити відгук, поділитися локацією, а також повідомити, якщо воно закрите. Цю інформацію передадуть до ОВА.

Також можете вибрати фільтр і вказати параметри, наприклад, укриття для людей з інвалідністю.

До того ж є змога завантажити мапу своєї області, щоб користуватися функцією без зв’язку та інтернету.

“З міркувань безпеки мапа буде недоступною в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Але ви можете дізнатися їх адреси в органів місцевого самоврядування”, — зазначили в Мінцифри.

Раніше ми писали, що в Києві заборонили перебування сторонніх в укриттях при освітніх закладах.

Фото: drohobych-rda.gov.ua