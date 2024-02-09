У Флоренції відкрилася виставка італійського фотографа, присвячена Києву
У головному палаці міста Флоренція Palazzo Vecchio відкрилася виставка відомо італійського фотографа Массімо Лістрі, яка присвячена Києву.
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.
Фотографа місто вразило не тільки красою, а й сміливістю, стійкістю та незламністю. На його можна побачити багато київської архітектури, в тому числі Києво-Печерську лавру та палаци XVIII століття, спроєктовані італійськими архітекторами.
Експозиція триватиме до 8 березня 2024 року.
Массімо Лістрі – автор інтерʼєрної фотографії. За 30 років діяльності він сфотографував майже всі найкрасивіші палаци, бібліотеки, музеї світу.
Фото: Массімо Лістрі
Опубліковано: 09 лютого 2024
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