У Харкові почали відновлювати історичну будівлю, яка постраждала під час атаки рф

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Валерія Гуржий
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У Харкові на вулиці Сумська, 43 власники почали відновлювати історичну будівлю, яка сильно постраждала внаслідок атаки росії 30 та 31 грудня.

Про це йдеться у групі "Харків 1654".

Відомо, що у будівлю влетів "Шахід". Як повідомляло "Суспільне" будівля на Спаській, 43 має пошкоджену зовнішню опорну стіну, зруйнований фрагмент кладки зовнішньої стіни, істотне пошкодження фасадного декору. Також внаслідок займання вигоріла частина приміщення другого поверху і фрагмент даху. Окріс того, пошкоджена конструкція балкона, огородження балкона і, загалом, майже весь фасад так чи інакше постраждав.

Під час тієї атаки у місті було пошкоджено близько 17 пам'яток архітектури.

Фото: Суспільне новини, photobuildings.com

Як думаєте, чи вдасться її швидко відновити?
Опубліковано: 09 лютого 2024
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