В Євпаторії росіяни знищують мозаїчне панно із етнічними українськими мотивами

У місті Євпаторія росіяни знищують радянське мозаїчне панно з етнічними українськими мотивами.

Про це пише журналіст та блогер Денис Казанський.

Панно знаходиться на вулиці Полупанова, 34 на корпусі колишнього пансіонату “Джерельце”. Його авторами є відомий кримський художник Юрій Бєлкін та Георгій Бондар.

Забудовник хоче знищити будівлю пансіонату, щоб побудувати багатоповерхівку.

Раніше ми писали, що у Маріуполі росіяни знищують унікальну мозаїку "Підкорювачі космосу" .

Фото: з відкритих джерел