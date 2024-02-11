В Євпаторії росіяни знищують мозаїчне панно із етнічними українськими мотивами
У місті Євпаторія росіяни знищують радянське мозаїчне панно з етнічними українськими мотивами.
Про це пише журналіст та блогер Денис Казанський.
Панно знаходиться на вулиці Полупанова, 34 на корпусі колишнього пансіонату “Джерельце”. Його авторами є відомий кримський художник Юрій Бєлкін та Георгій Бондар.
Забудовник хоче знищити будівлю пансіонату, щоб побудувати багатоповерхівку.
Раніше ми писали, що у Маріуполі росіяни знищують унікальну мозаїку "Підкорювачі космосу".
Фото: з відкритих джерел
Опубліковано: 11 лютого 2024