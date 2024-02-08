У Маріуполі росіяни знищують унікальну мозаїку "Підкорювачі космосу"

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали демонтаж Будинку зв'язку". Разом із будівлею окупанти нищать унікальну мозаїку.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Йдеться про унікальний витвір мистецтва монументалізму авторства маріупольця Віктора Арнаутова "Підкорювачі космосу".

У міськраді зазначили, що монументальне панно на "Будинку зв’язку" з’явилося в Маріуполі в 1964 році і стало другою мозаїкою в місті.

"Для росіян та колаборантів не має жодної цінності в історії та культурі нашого рідного міста. Вони знищили музеї, мозаїки, історичні будівлі", — наголосили у міськраді.

Раніше ми писали, що в окупованому Маріуполі росіяни знищили мозаїку Валентина Константінова й Лєля Кузьминкова «Металурги»

Фото: Маріупольська міська рада