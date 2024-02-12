Вандали обмалювали кінотеатр "Жовтень" перед прем'єрою фільму про ЛГБТК+ спільноту

У Києві невідомі обмалювали фасад і сітілайти кінотеатру "Жовтень" перед прем’єрою українського фільму "Уроки толерантності" про упередження ставлення українців щодо ЛГБТК+ спільноти.

Про це повідомили у кінотеатрі.

"Поки наша нація бореться за свою свободу, за свободу волевиявлення, демократію, за повагу до особистого вибору - деякі наші співгромадяни досі підтримують російські наративи, адже це там переслідують і забороняють представників ЛГБТ спільноти...Невже вам на думку не спадає, що тим самим ви відтягуєте країну назад у радянську прірву, у совєтський союз, де не тільки сексу не було?", - зауважили у кінотеатрі.

Раніше ми писали, що влітку минулого року кінотеатри "Жовтень" та КІNО42 отримали численні погрози на свою адресу через проведення з 22 по 28 червня першого в Україні ЛГБТКІА+ кінофестивалю SUNNY BUNNY.

Нагадаємо, що у 2014 році кінотеатр "Жовтень" підпалили, тоді повністю згорів дах і кілька кінозалів на другому поверсі, перший поверх весь був залитий водою. Займання сталося під час показу фільму, присвяченого проблематиці ЛГБТ із програми кінофестивалю "Молодість". Реконструкцію проводили за рахунок бюджету і пожертвувань. Меценати отримали іменні таблички на кріслах у великому залі.

У жовтні 2015 року оновлений кінотеатр відновив роботу.

Фото: кінотеатр "Жовтень"