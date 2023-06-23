Кінотеатри «Жовтень» та КІNО42 почали отримувати численні погрози через проведення ЛГБТКІА+ кінофестивалю

Впродовж останніх днів кінотеатри «Жовтень» та КІNО42 отримали численні погрози на свою адресу через проведення з 22 по 28 червня першого в Україні ЛГБТКІА+ кінофестивалю SUNNY BUNNY.

Про це повідомили у КІNО42.

В соціальних мережах ширяться заклики вчинити напад та навіть спалити кінотеатри через таку програмну політику. З цього приводу представники кінотеатру разом з організаторами фестивалю звернулися до поліції з проханням забезпечити громадський порядок на фестивальних локаціях, винайняли додаткову охорону та планують зробити все можливе, щоб забезпечити безпеку гостям та учасникам фестивалю.

У кінотеатрі наголошують, що кінофестиваль SUNNY BUNNY проходить за підтримки низки посольств дружніх до України країн.

"Ми вважаємо, що українське суспільство не може дозволити невеликій групі агресивно налаштованих людей нищити культурну інфраструктуру столиці, загрожувати життю та здоровʼю співгромадян та міжнародному іміджу країни через розбіжність у поглядах"

SUNNY BUNNY - ЛҐБТІК+ програма кінофестивалю «Молодість», що існує з 2001 року й відстоює цінності прав людини, порозуміння і різноманіття.

Раніше ми писали, що з 22 до 28 червня в «Жовтні» й Kino42 відбудеться перший в Україні квір-кінофестиваль SUNNY BUNNY. Під час фестивалю пройде конкурс ігрових повнометражних фільмів і дві позаконкурсні програми. Загалом покажуть понад 60 фільмів.

Фото: Unsplash\Denise Jans