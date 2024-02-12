На Львівщині вулицю біля госпіталю зробили безбар'єрною

На Львівщині біля госпіталю ветеранів війни вулицю зробили максимально безбар'єрною, зокрема облаштували пониження на переходах.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Зазначається, що вулицею щодня користуються поранені військові, їхні родичі, відвідувачі, серед яких чимало маломобільних людей. Щоб потрапити до найближчих магазинів, пацієнтам госпіталю доводилося пересуватися непридатним для коліс тротуаром, переїжджати бордюри. Це складно було робити з супроводом, а самотужки – неможливо.

Фото: Львівська міська рада